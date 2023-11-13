Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
Вышел неофициальный ремейк Dungeon Keeper
Его разрабатывали более 15 лет.

реклама

Команда моддераторов неожиданно опубликовала неофициальный проект KeeperFX. Он является ремейком стратегии Dungeon Keeper, вышедшей много лет назад.

На работу ушла уйма времени. Моддеры приступили к разработке ещё 15 лет назад, но выпустить релиз удалось только в ноябре текущего года.

реклама

Неофициальный ремейк содержит много интересного. Геймеры смогут побывать на новых локациях, испробовать других юнитов, пройти кампанию и т.д. Разработчики не поскупились на количество дополнительного контента. Команда моддеров добавила различные улучшения, включая удобное управление и более прогрессивный ИИ.

Стратегия подойдет для любого устройства, так как есть режим высокого разрешения. Самым интересным является наличие открытого исходного кода. Пользователи могут добавить в игру контент по собственному усмотрению.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Скачать тайтл можно на официальном портале игры. Чтобы запустить её, потребуется установить оригинальный проект в магазине EA или GOG.

#игры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

До выхода новой Mass Effect ждать придется около 5 лет
Репортаж с международного турнира по Tekken 7 среди стран БРИКС
У читеров в Call of Duty: Warzone отключат парашюты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
3
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
+
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
2
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
11
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
12
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
5
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
+
Во Вселенной обнаружен крошечный двойник Млечного пути, который противоречит законам физики
2
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
+
MSI представила компанктную видеокарту RTX 4060 Aero ITX
+
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
4
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
9
Российская армия начала действовать более активно на Бахмутском направлении
+
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
4
Grand Theft Auto VI может получить другое название
1

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
104
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
72
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
14
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
1
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
4
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
15

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
22:29
Дурында. Люди не рожают, потому что из деревень переехали в города и живут в маленьких квартирах, где особо не размножишься - тупо места не хватает. Да и ребенка растить дорого.
Челябинский сенатор призвала отказаться от высшего образования для девушек ради рождения детей
drhitman
22:25
При желании в эту сумму можно уложить 5700x и 4070 ti и получить почти в два раза мощнее систему 🤪
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
Za9c
22:25
Что вы такое говорите. Всех мужиков на фронт, там 200 платят! Только перед уходом надо детей заделать. Но если не успеет, то сотни тысяч приезжих новых граждан из Узбекистана и Таджикистана справятся ...
Челябинский сенатор призвала отказаться от высшего образования для девушек ради рождения детей
Za9c
22:22
Сам на z170a воткнул мутанта qqls через прошивку биваса. На форуме жирнющая тема про кофе мод, которой уже ппц сколько лет. Мдаа, измельчали оверы совсем
Моддер запустил процессор Coffee Lake в материнской плате Kaby Lake/Skylake
Миша Артемов
22:20
Автор статьи и "моддер" 5 лет в заморозке провели?...
Моддер запустил процессор Coffee Lake в материнской плате Kaby Lake/Skylake
Евгений Беликов
22:20
Смотря для кого . В России был рынок очень дикий и везли все что швелится. Если посмотреть на нормальный запланированный ход развития западного рынка то туалатины не должны были в массовом порядке поп...
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
Pilat2009
22:16
Печально оставлять злодеяния безнаказанно.Турки вон не постеснялись наш самолет сбить.Пакистанцы сбили штурмовик Руцкого.А мы только сопли жевали.К слову после войны и до 75х сбили немало "заблудивших...
О восстании советских пленных в Пакистане в 1985 году
Иван Горыныч
22:15
Вернуть всё в зад
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
Александр Сластёнин
22:09
А точно 30 млн рублей а не долларов?
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
VAKT
22:05
Да интел это делает со времён слот 1 - заклейка контакта, b21, но могу уже и запамятовать, позволяла частоту шины принудительно поднять, а камни на сокет 370 были несовместимы из-за того, что на мест...
Моддер запустил процессор Coffee Lake в материнской плате Kaby Lake/Skylake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем