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Команда моддераторов неожиданно опубликовала неофициальный проект KeeperFX. Он является ремейком стратегии Dungeon Keeper, вышедшей много лет назад.
На работу ушла уйма времени. Моддеры приступили к разработке ещё 15 лет назад, но выпустить релиз удалось только в ноябре текущего года.
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Неофициальный ремейк содержит много интересного. Геймеры смогут побывать на новых локациях, испробовать других юнитов, пройти кампанию и т.д. Разработчики не поскупились на количество дополнительного контента. Команда моддеров добавила различные улучшения, включая удобное управление и более прогрессивный ИИ.
Стратегия подойдет для любого устройства, так как есть режим высокого разрешения. Самым интересным является наличие открытого исходного кода. Пользователи могут добавить в игру контент по собственному усмотрению.
Скачать тайтл можно на официальном портале игры. Чтобы запустить её, потребуется установить оригинальный проект в магазине EA или GOG.