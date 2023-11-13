Уроженец Погребища был призван по мобилизации в июне 2022 года. Военный получил смертельное ранение в Запорожской области 8 ноября

Об этом стало известно из сообщения местной Рады населенного пункта Погребище в Винницкой области.

Мужчину призвали по мобилизации ещё летом прошлого года. В ноябре 2023-го военнослужащий получил серьезное ранение, не совместимое с жизнью. Гибель настигла его в населенном пункте Соколовка.

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Согласно информации издания Life, ранее Гацанюк получил звание «Лучшего танкиста ВСУ». Солдат несколько раз мелькал на телевидение, говоря, что Украина уже в полушаге от победы.

Это далеко не первый случай с потерей элитного бойца. В СМИ регулярно поступают сведения о гибели лучших украинских военнослужащих. К примеру, всего месяц назад российская армия практически полностью уничтожила бригаду «Магура», считавшуюся элитными силами ВСУ.

Подразделению едва исполнился год, его боеспособность находилась на высоком уровне. Все солдаты прошли подготовку за рубежом. Незадолго до трагичных событий стало известно, что руководители бригады конфликтовали между собой. Они считали, что офицеры не могут нормально управлять бойцами, что и приводит к значительным потерям военнослужащих.

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Также стоит выделить недавний ракетный удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Инцидент произошел в Запорожской области. Атака российских войск пришлась на время проведения церемонии награждения. Среди погибших есть несколько высокопоставленных офицеров. Причина произошедшего – глупость руководства ВСУ, решившего провести церемонию под открытым небом, а угроза атаки с воздуха была проигнорирована.