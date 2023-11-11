В администрации уточнили, что по городу был нанесен первый за 52 дня ракетный удар. Около 8:00 по местному времени (9:00 по московскому) в столице сработали системы противовоздушной обороны, рассказал представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

Субботнее утро, 11 ноября, выдалось «громким» для жителей украинской столицы. По Киеву нанесли серьезный ракетный удар. Это была первая атака по городу за прошедшие 52 дня.

В администрации рассказали, что столичные системы противовоздушной обороны начали работать около 9:00 по московскому времени. Эту же информацию подтвердил представитель украинского ВВС Юрий Игнат.

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По предварительным данным, разрушения, жертвы и раненые отсутствуют. Ситуацию по-прежнему уточняют.

Киевский мэр Виталий Кличко поделился с общественностью информацией. Он рассказал, что громкие звуки раздавались с левобережья Днепра. Согласно предварительным данным, ПВО начала свою работу. Кличко призывает граждан не покидать убежищ до уточнения всей ситуации.

Начальник местной администрации Руслан Кравченко рассказал, что в результате утренней атаки есть два попадания ракеты в поле между населенными пунктами. Из-за взрывной волны пострадало несколько жилых домов. Нанесен несущественный ущерб кровле, выбило окна. Также повреждено хозяйственное помещение на малом предприятии. Жертвы и раненые отсутствуют.

Через пару часов воздушная тревога звучала уже не только в Киевской области, а по всей территории государства.

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Ранее, ещё весной нынешнего года, представитель ВВС Украины Игнат рассказал, что ПВО страны не может противостоять всем российским ракетам, в том числе реактивным снарядам РСЗО. Противовоздушная система просто не поспевает за ними.