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Субботнее утро, 11 ноября, выдалось «громким» для жителей украинской столицы. По Киеву нанесли серьезный ракетный удар. Это была первая атака по городу за прошедшие 52 дня.
В администрации рассказали, что столичные системы противовоздушной обороны начали работать около 9:00 по московскому времени. Эту же информацию подтвердил представитель украинского ВВС Юрий Игнат.
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По предварительным данным, разрушения, жертвы и раненые отсутствуют. Ситуацию по-прежнему уточняют.
Киевский мэр Виталий Кличко поделился с общественностью информацией. Он рассказал, что громкие звуки раздавались с левобережья Днепра. Согласно предварительным данным, ПВО начала свою работу. Кличко призывает граждан не покидать убежищ до уточнения всей ситуации.
Начальник местной администрации Руслан Кравченко рассказал, что в результате утренней атаки есть два попадания ракеты в поле между населенными пунктами. Из-за взрывной волны пострадало несколько жилых домов. Нанесен несущественный ущерб кровле, выбило окна. Также повреждено хозяйственное помещение на малом предприятии. Жертвы и раненые отсутствуют.
Через пару часов воздушная тревога звучала уже не только в Киевской области, а по всей территории государства.
Ранее, ещё весной нынешнего года, представитель ВВС Украины Игнат рассказал, что ПВО страны не может противостоять всем российским ракетам, в том числе реактивным снарядам РСЗО. Противовоздушная система просто не поспевает за ними.