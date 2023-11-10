Пользователи могут вывести деньги на биржу CommEX без комиссии или обменять на криптовалюту.

Биржа Binance больше не будет поддерживать рублевые депозиты. Решение вступает в силу уже с середины ноября текущего года. Пользователи смогут вывести свои финансы на протяжении всего января 2024-го.

Клиенты биржи, у которых остаются рубли на балансе, смогут перевести их на другую платформу – CommEX. За это не будет взиматься дополнительная комиссия. Достаточно зарегистрироваться на данной платформе и привязать свою учетку Binance.

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Также пользователям разрешается конвертировать рубли в криптовалюту или использовать вывод через «фиатных партнёров». При этом представители биржи не уточнили, о каких компаниях идёт речь.

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Ещё в марте нынешнего года платформа ограничила некоторый функционал для россиян. С того момента им стало недоступно приобретение долларов и евро. Биржа уточнила, что решение принято на основании иностранных санкций. Позже, уже в августе, пользователям запретили любые операции через p2p-сервис, за исключением рублевых.