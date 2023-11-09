В начале ноября 2023 года некоторые пользователи «умных» колонок «Яндекс Станция» сообщили о том, что у них стала воспроизводиться реклама. Это происходит после того, как владельцы устройства задают голосовому помощнику «Алисе» вопросы или выполняют команды.

Несколько дней назад от владельцев «умных» колонок «Яндекс Станция» начали поступать сообщения о том, что у них проигрывается реклама. Это происходит после любого запроса, будь то поиск информации или просьба о включении музыки.

К примеру, один из пользователей попросил включить таймер на два часа, на что в ответ получит рекламу одного из российских банков, длительностью в 30 секунд. Из-за происшествия человек полностью потерял желание в дальнейшем пользоваться колонкой.

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После этого поступило официальное подтверждение от представителей компании. В своей группе в VK они рассказали, что «Станция» будет воспроизводить рекламу. По их словам, подобное решение сможет помочь пользователям колонок узнать о действующих предложениях у партнеров.

Один из владельцев «Станции» уточнил о возможности отключения рекламы. Ему порекомендовали обратиться в поддержку. Видимо, самостоятельное отключение рекламы не предусмотрено. «Предложения» звучат даже для пользователей с подпиской «Плюс».

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Чуть позднее стало известно, что «Яндекс» всего лишь тестировал новый функционал. В компании уже собрали достаточно информации, поэтому завершили исследования. Теперь остается ожидать, когда колонки начнут рекламировать всё подряд, а также узнать условия для отключения навязчивых предложений.