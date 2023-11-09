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Несколько дней назад от владельцев «умных» колонок «Яндекс Станция» начали поступать сообщения о том, что у них проигрывается реклама. Это происходит после любого запроса, будь то поиск информации или просьба о включении музыки.
К примеру, один из пользователей попросил включить таймер на два часа, на что в ответ получит рекламу одного из российских банков, длительностью в 30 секунд. Из-за происшествия человек полностью потерял желание в дальнейшем пользоваться колонкой.
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После этого поступило официальное подтверждение от представителей компании. В своей группе в VK они рассказали, что «Станция» будет воспроизводить рекламу. По их словам, подобное решение сможет помочь пользователям колонок узнать о действующих предложениях у партнеров.
Один из владельцев «Станции» уточнил о возможности отключения рекламы. Ему порекомендовали обратиться в поддержку. Видимо, самостоятельное отключение рекламы не предусмотрено. «Предложения» звучат даже для пользователей с подпиской «Плюс».
Чуть позднее стало известно, что «Яндекс» всего лишь тестировал новый функционал. В компании уже собрали достаточно информации, поэтому завершили исследования. Теперь остается ожидать, когда колонки начнут рекламировать всё подряд, а также узнать условия для отключения навязчивых предложений.