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jackhalloween9
Nintendo будет выпускать игры на Switch даже после выхода новой консоли
В компании не хотят ограничивать жизненный цикл платформы

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Компания Nintendo продолжит выпуск нового контента для портативных консолей Switch даже после появления следующего поколения устройств. Заявление об этом поступило от президента Сюнтаро Фурукавы во время презентации финансового отчета.

С его слов стало понятно, что корпорация не желает «убивать» платформу появлением нового устройства. Фурукава подчеркнул, что дальнейшее поддержание работоспособности Switch позволит компании лишь увеличить свою прибыль, а также сохранить наработанную за годы аудиторию.

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Согласно финансовому отчету, общие поставки составили порядка 132 миллионов экземпляров консолей. В каждом квартале нынешнего года геймеры приобретали почти 3 млн портативных устройств, что на 10% меньше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

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Что касается игр, то стоит пройтись по наиболее значимым новостям. К примеру, последняя часть франшизы «Легенды о Зельде» разошлась тиражом в 19,5 млн копий, а наиболее продаваемым тайтлом стал Mario Kart 8 Deluxe.

#игр
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