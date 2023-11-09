В компании не хотят ограничивать жизненный цикл платформы

Компания Nintendo продолжит выпуск нового контента для портативных консолей Switch даже после появления следующего поколения устройств. Заявление об этом поступило от президента Сюнтаро Фурукавы во время презентации финансового отчета.

С его слов стало понятно, что корпорация не желает «убивать» платформу появлением нового устройства. Фурукава подчеркнул, что дальнейшее поддержание работоспособности Switch позволит компании лишь увеличить свою прибыль, а также сохранить наработанную за годы аудиторию.

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Согласно финансовому отчету, общие поставки составили порядка 132 миллионов экземпляров консолей. В каждом квартале нынешнего года геймеры приобретали почти 3 млн портативных устройств, что на 10% меньше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

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Что касается игр, то стоит пройтись по наиболее значимым новостям. К примеру, последняя часть франшизы «Легенды о Зельде» разошлась тиражом в 19,5 млн копий, а наиболее продаваемым тайтлом стал Mario Kart 8 Deluxe.