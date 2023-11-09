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jackhalloween9
MWM: НАТО значительно уступает России в количестве и качестве зенитных ракет
В статье журнала Military Watch Magazine высоко оценили возможности ракеты 40Н6 позволить комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции.

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В России лучше налажено производство боеприпасов для систем ПВО. Количество ракет превосходит даже самые смелые прогнозы зарубежных государств. Также обращается внимание на то, что российские ракеты для зенитных установок уникальны, и не имеют аналогов в мире. Об этом было написано в издании MWM.

В публикации журнала дают высокую оценку возможностями ракеты 40H6. С их помощью комплекс C-400 может наносить удары по самолетам, пролетающим на низкой высоте. У аналогичных систем в мире нет подобных возможностей, поэтому российская установка уникальна.

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Авторы публикации подчеркнули, что изгиб земной поверхности значительно затрудняет возможности зенитных ракет уничтожать самолеты или ракеты, пролетающие на небольшой высоте. По этой причине 40H6 и считают уникальной боевой единицей, значительно превосходящей любые боеприпасы из данного сегмента.

В статье обратили внимание на российские промышленные мощности. Москва спокойно отправляет комплексы C-400 в Белоруссию и Индию, а также своевременно восполняет ресурсы, затраченные на СВО.

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В журнале отметили, что даже объединенные производственные мощности НАТО не смогут сравниться с российским потенциалом.

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