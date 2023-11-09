Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
Актеры и студии Голливуда прекратили забастовку после соглашения на $1 млрд
Соглашение предусматривает увеличение минимальных выплат актерам и второстепенным сотрудникам съемок, «невиданные положения» по защите от угроз со стороны искусственного интеллекта, а также впервые устанавливает «бонус за участие в потоковом вещании».

реклама

Американские актеры прекратили свою забастовку, продлившуюся свыше трёх месяцев. Протесты были завершены благодаря заключению сделки с Альянсом продюсеров кино и американским телевиденьем.

Между организациями была заключена договоренность на огромную сумму – $1 млрд. Сделка отличается от любых заключенных ранее своими невероятными масштабами.

реклама

В соглашении прописано, что актеры будут получать больше средств за работу. Также подразумевается увеличение жалования для лиц, принимающих участие в съемках. Актерам гарантировали полнейшую защиту от угроз, которые представляют ИИ. В ассоциации считают, что подобные условия станут «надежной платформой» для выстраивания карьеры, а преимущества сможет ощутить огромное количество людей.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Карен Басс, занимающая пост мэра Лос-Анджелеса, выразила благодарность организациям за то, что им удалось достигнуть хорошего соглашения после протестов, длящихся более трёх месяцев.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Комиссии в экосистеме биткоина достигли 6-месячного экстремума
1
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
2
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
4
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
14
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
1
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
1
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
+
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
1
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
3
Google будет маркировать Android-приложения, прошедшие независимую проверку безопасности
+
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
В РФ начали активно выращивать мискантус – как заморское растение будет спасать российские леса
3

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
1
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
35
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
38
История одного НЕ корпуса
58
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
4
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
23
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
7
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
13

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
12:26
Сколько лет назад это "недавно"?
В Moody’s зафиксировали 609 депегов крупных стейблкоинов в 2023 году
glavhyilo
12:25
начался слив этот вот недавно
В Moody’s зафиксировали 609 депегов крупных стейблкоинов в 2023 году
OgoGoLog
12:17
Кто не дует в попу США, тот помойный? Ой, а гегемон то не настоящий, получается, раз только за лестью прятаться может.
Серия Samsung Galaxy S24 будет поддерживать функции искусственного интеллекта для перевода беседы
Кислый Картофель
12:13
Хуя у вас тут шабаш ебнутых собрался
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Бот_Пригожина_03081
12:12
Страдай, 3,14дорас, твои страдания радуют нас.
Серия Samsung Galaxy S24 будет поддерживать функции искусственного интеллекта для перевода беседы
Бот_Пригожина_03081
12:11
Продолжат бесконечно "брать" Работино.
Зеленский: ВСУ продолжат наступление в текущем и следующем году
usr721
12:11
По версии помойного MW РФ давно всех натянула.
Серия Samsung Galaxy S24 будет поддерживать функции искусственного интеллекта для перевода беседы
Вадим Бызов
12:06
от современного российского оружия спасенья нет! увы и ах!
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Константин Петров
12:04
Кому нужна 1050ti, когда rx 580 8 gb стоит 5к?
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Urtgard
12:00
Фигасе, Вега 64 не тянет новинки? Ну и хлам блин с маркетинговой 4К шиной, как это такая шишина и не тянит новинки. Хорошо что 900 серия Нвидиа до сих пор тянет новинки. Вообще амуди наверное решила ч...
Предполагаемые смартфоны Honor 100, 100 Pro получили сертификацию 3C с зарядкой мощностью 100 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем