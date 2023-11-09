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Американские актеры прекратили свою забастовку, продлившуюся свыше трёх месяцев. Протесты были завершены благодаря заключению сделки с Альянсом продюсеров кино и американским телевиденьем.
Между организациями была заключена договоренность на огромную сумму – $1 млрд. Сделка отличается от любых заключенных ранее своими невероятными масштабами.
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В соглашении прописано, что актеры будут получать больше средств за работу. Также подразумевается увеличение жалования для лиц, принимающих участие в съемках. Актерам гарантировали полнейшую защиту от угроз, которые представляют ИИ. В ассоциации считают, что подобные условия станут «надежной платформой» для выстраивания карьеры, а преимущества сможет ощутить огромное количество людей.
Карен Басс, занимающая пост мэра Лос-Анджелеса, выразила благодарность организациям за то, что им удалось достигнуть хорошего соглашения после протестов, длящихся более трёх месяцев.