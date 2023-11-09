Американские и курдские отряды находятся восточнее Евфрата, сирийские военные атакуют со стороны запада.

На берегу реки Евфрат, расположенной в провинции Дейр-эз-Зор, идут бои между американскими военнослужащими, вместе с союзниками из данного региона, и сирийской армией. Подробности осветили в материалах СМИ.

Развернувшиеся бои крайне ожесточенные. Для противостояния друг другу стороны задействовали разнообразные единицы вооружения, включая артиллерию.

реклама

Как утверждают источники СМИ, американские военнослужащие и их союзники расположились на востоке реки, сирийская армия наносит удары с западного направления.

Перед началом полноценного конфликта база США, находящаяся на газовом месторождении в этом же регионе, была атакована сирийскими военнослужащими. По американцам ударили ракетами и БПЛА.

Это уже не первый раз, когда данный объект находится под угрозой. Ранее удар прогремел ещё 27-го октября, с того момента атаки регулярно повторялись.

Перед этим поступила информация, что иракское движение, состоящее из шиитских радикалов, напало на американскую базу Эт-Танф. Есть пострадавшие.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно материалам издания WP, было обращение к лидеру Штатов Джо Байдену. Его просили нанести удар по Ирану, так как американские базы, расположенные в том регионе, находятся под угрозой.