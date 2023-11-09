Украинский лидер признал медленный прогресс контрнаступления. Он заявил, что это происходит по вине Запада, который передал Киеву недостаточное количество оружия.

Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что ВСУ будут вновь пытаться наступать на российские позиции и в нынешнем, и в следующем году. Военные разработали план действий по ряду направлений, на которые совершатся нападения.

Лидер Украины подчеркнул, что у них есть конкретная стратегия. Есть обозначенный перечень городов и направления, по которым предстоит продвигаться.

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При этом Зеленский признает, что контрнаступление продвигается чрезвычайно медленно. По его словам, прогресс тормозится по причине Европы, «зажимающей» оружие для Киева.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что у Зеленского есть все шансы «плохо закончить». Украинские военнослужащие могут свергнуть его, так как сами устали от постоянных битв.

Нынешние военные операции граничат с самоубийством, ежедневно гибнут сотни человек. Командование украинской армии может прийти к решению, что следует прекратить диктатуру Зеленского, вместе с тем положив конец и конфликту.

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Риттер подчеркнул, что украинские силы уже провалились на поле боя, инициатива полностью принадлежит российской стороне. Все, что могут военнослужащие – удерживать свои позиции.