Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что «Большая семерка» и Еврокомиссия пытаются найти структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему.

Желание Евросоюза отправить Украине замороженные активы РФ стало причиной для беспокойства в Бельгии и Люксембурге. Подробности приведены в материалах издания Politico.

Бельгийский премьер-министр Александр де Кро отметил, что «Большой семерке» и ЕК предстоит ещё много работы, чтобы подобрать решение, не имеющее негативного влияния на международную финансовую систему.

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Он подчеркивает, что изъятие замороженных финансов должно иметь жесткую правовую почву. Любой из ныне существующих способов приведет к тому, что европейская экономика столкнется с тяжелыми последствиями.

Отдельные зарубежные государства, в том числе Франция, Германия и Бельгия, уверены, что такое распоряжение российскими активами спровоцирует перекос на финансовых рынках. Позиции евро значительно просядут, его перестанут считать запасной валютой. Со стороны некоторых стран поступило прошение о предоставлении гарантий в том, что данный поступок не понесет за собой финансовые или юридические риски.

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Ранее поступил запрос от депутата норвежского парламента. Он хотел выяснить, присутствуют ли в его государстве замороженные российские активы. Как именно чиновник желал распорядиться ими – неизвестно.