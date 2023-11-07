В МИД Германии при этом заявили о возможности вернуться к участию в ДОВСЕ в том случае, если Россия изменит свою позицию по соглашению.

Британия и союзные ей государства временно остановят своё участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, так как Россия окончательно покинула его. Об этом стало известно от представителей МИД государства.

В ведомстве с осуждением отнеслись к поступку РФ, подчеркнув, что начнут работу со странами-союзниками над введением мер, стабилизирующих ситуацию.

реклама

Данный договор является гарантией того, что европейские страны ограничат численность войск и будут контролировать ситуацию. При этом соглашение не было ратифицировано государствами, входящими в НАТО, поэтому Россия решила покинуть его ещё 16 лет назад.

В немецком МИД подчеркнули, что к договору всё ещё можно вернуться, если Москва пересмотрит собственную позицию по данному вопросу. Соглашение станет возможным, как только Россия вновь присоединиться к нему.

Также представители МИД отмечают, что государство готово реализовывать основные меры договоренности, включая обмен информации со странами, принимающими участие в соглашении.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

При этом в Европе считают, что именно Россия стала причиной подрыва безопасности за рубежом, так как вышла из договора. РФ открыто наращивает вооружение, в то время как иностранные государства придерживаются политики военных ограничений.