По данным газеты, ракета была запущена йеменскими хуситами и направлялась в сторону израильского портового города Эйлат.

Израильской армии удалось перехватить баллистическую ракету за пределами земной атмосферы. В британском издании The Telegraph считают, что так состоялся «первый космический бой».

На этой неделе представители израильской армии задействовали свою систему ПВО Arrow, благодаря чему им удалось сбить баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами. Интересно в этом прецеденте то, что «схватка» происходила за пределами атмосферы планеты.

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Целью ракеты был город Эйлат. В издании подчеркивают, что противовоздушная система ориентируется на перехват подобного вооружения. Благодаря наличию гиперзвукового датчика военные могут сбить даже те ракеты, что находятся в космосе.

Это первый раз, когда Израиль пользовался системой ПВО по назначению. Ранее был зафиксирован ещё один случай, но тогда Arrow подбила сирийскую ракету, действовавшую в пределах атмосферы земли. Тогда снаряд не смог попасть в израильский самолет и направлялся в один из городов.

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На протяжении всего полета ракеты за ней следила система обнаружения ВВС. Это и позволило перехватить боеголовку в необходимом месте, без вреда для коммуникаций, населения и гражданской инфраструктуры. При этом со стороны Йемена последовало заявление о том, что атаки будут продолжаться.