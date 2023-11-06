На линии соприкосновения уничтожено много техники, а планы командования ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым полностью провалились.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военнослужащие полностью остановили боевые действия на данном направлении. Солдаты устали и физически, и морально, а их ряды значительно поредели.

Противника удалось остановить. Контрнаступление, активно пропагандируемое на Западе, потерпело крах. Вблизи некоторых населенных пунктов продолжают идти бои, но это можно назвать лишь агонией украинского режима.

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ВСУ понесли слишком значительные потери. Бойцы, оставшиеся на линии боевого соприкосновения, буквально выдохлись. У них отсутствуют регулярные поставки провизии и боеприпасов, нет ротации. Нынешними силами продолжать контрнаступление не имеет смысла.

Балицкий подчеркнул, что все атаки ВСУ без труда отражаются российскими военнослужащими. Украинские солдаты наступают малыми группами пехоты, так как в ротах наблюдается значительный дефицит кадров.

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Ранее британская газета The Times опубликовала материал, в котором рассказала, что украинский президент и руководитель ВСУ Валерий Залужный не сошлись во мнении касаемо продолжения контрнаступления. С точки зрения главнокомандующего, необходимо срочно завершать боевые действия и сосредоточиться на удержании позиций. Украинский лидер не согласен с этим.