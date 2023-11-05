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jackhalloween9
Зеленский: разговоров с Россией о территориях не будет
«Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — заявил Зеленский в Киеве на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Украинский лидер Владимир Зеленский даже не допускает возможности проведения переговоров с Россией о территориях. Его слова процитированы изданием «Страна.ua».

Зеленский подчеркнул, что он не станет договариваться с Москвой о мирном соглашении, если его условием будет передача земель. Также он обращает внимание на отсутствие давление со стороны Европы. Зарубежные лидеры с пониманием относятся к ситуации, молчаливо ожидая результатов.

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Так украинский президент прокомментировал материал NBC News, в котором рассказывается, что европейские чиновники перешли к обсуждению возможности переговоров Киева и Москвы. Как утверждают представители телеканала, беседы носили «общий характер». Чиновники пытались понять, как много потеряет Украина, если пойдет на сделку с Москвой.

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Согласно словам собеседников NBC, подобные разговоры начались из-за высокого риска перехода конфликта в затяжное состояние. Европа не сможет и дальше помогать Киеву, если противостояние станет позиционным.

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glavhyilo
05:56
зачем территории,задача денацификация и демилитаризация.И эти задачи вполне выполняются.Премалываются запасы 57-и стран планеты,они воевать вдруг,а у них нет нихера уже.
Зеленский: разговоров с Россией о территориях не будет
Сергей Попов
05:55
)))) Жульё кремлёвское... Всю страну за лохов держат всю дорогу... Все расстащили по карманам ...раздербанили повыдирали с корнями... И теперь ждут чего ещё вырастет Ну и обезьяны... Уровень мартышка
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