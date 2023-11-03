«Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — сказал Коваленко в интервью The Washington Post .

Украина вскоре падет, если иностранные государства прекратят свою поддержку. Такую позицию озвучил представитель МО страны Геннадий Коваленко. Его слова переданы обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнейшесом.

Коваленко подчеркнул, что прекращение поддержки равняется полному краху государства. Про её существование можно будет просто забыть.

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Обозреватель издания рассказал, что европейские партнеры проявляют всё меньше интереса к Киеву. Сейчас их внимание сосредоточено на конфликте между Израилем и Палестиной. Наличие внутренних споров в Америке является дополнительной трудностью для Украины.

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Ранее палата представителей США вынесла положительный вердикт в отношении отдельного законопроекта по экономической поддержке Израиля. Общая сумма составляет порядка $14,3 млрд. Президент Америки Джо Байден пытался добиться выделения помощи и Украине, но по данному поводу не последовало решения. Сейчас деньги будут отправлены только Иерусалиму.