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Украинские военнослужащие предпринимают меньше попыток проникнуть сквозь российские рубежи в Соледаре. Об этом стало известно от разведчика штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным Крест. Его слова процитированы отечественными СМИ.
Раньше пехота ВСУ каждый день пыталась преодолеть рубежи. Сейчас их активности почти не наблюдается. Иногда «прощупывают», но не более. Как только украинские военнослужащие появляются на горизонте, по ним открывается огонь. После этого попытки вновь прекращаются.
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Также Крест рассказал, что во время летнего контрнаступления войска ВСУ пытались прорваться сквозь рубежи ежедневно. С точки зрения командира батальона с позывным Воля, уменьшение атак связано со значительными потерями личного штата на ином направлении.
Ранее ВС РФ ударили по живой силе и бронированным единицам ВСУ вблизи Донецка. Украинские военнослужащие понесли значительные потери. Пехота и техника обстреливались артиллерией при поддержке авиации.