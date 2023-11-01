Гендиректор компании Джейкоб Ааруп-Андерсен назвал «кражей» передачу во временное управление Росимуществу пивоваренной компании «Балтика».

Концерн Carlsberg Group заявил, что разрывает сотрудничество с российским бизнесом и не будет продолжать работу с правительством РФ.

Генеральный директор корпорации Джейкоб Ааруп-Андерсен считает, что Москва похитила компанию «Балтика», взяв её во временное управление. С точки зрения датского производителя, заключение договоренности позволило бы сделать передачу по всем нормам законодательства, но отсутствие нормального контакта с нынешним руководством компании не позволило найти компромиссное решение.

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Позже с российской стороны последовал ответ. Представитель Минфин РФ подчеркнул, что компания не стала собственностью, а лишь находится под временным управлением Росимущества. Структура владения остается прежней.

В распоряжении концерна находится восемь заводов на территории РФ. Компания, как и большинство других иностранных корпораций, покинула отечественные рынки в прошлом году. Большинство чешских крупных производителей пива также отказались от экспорта продукции в Россию.

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Летом нынешнего года Carlsberg решил продать «Балтику», но не уточнил, кто именно станет покупателем, а также когда завершится сделка. Вскоре российский лидер Владимир Путин подписал указ о временной передаче компании в распоряжение Росимущества.