Ранее журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов начали призывать людей со средним возрастом 43 года.

На Украине со временем начнутся проблемы с призывом, но сейчас ситуацию можно назвать стабильной, почти все штаты подразделений укомплектованы. Такое заявление было сделано секретарем СНБО государства Алексеем Даниловым.

Ранее журнал Time, сославшийся на помощника нынешнего украинского лидера, сообщил, что теперь в ряды военнослужащих набирают лиц, старше 40 лет из-за значительного кадрового голода.

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Данилов же подчеркнул, что количество людей в оборонном секторе сохраняется на допустимом уровне. В будущем, безусловно, могут возникнуть проблемы, но пока рано говорить об их масштабах и влиянии на ситуацию.

Один из представителей украинского руководства Михаил Подоляк заявил, что материалы журнала Time о том, что иностранные партнеры предали Владимира Зеленского, не являются правдивыми. Он подчеркнул, что в публикации журналист обозначил лишь собственное мнение, не подкрепленное фактами.

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Запад по-прежнему продолжает поддерживать Украину, пусть и в меньшем количестве. Сейчас американский лидер Джо Байден пытается продвинуть законопроект, согласно которому Киеву выделят на нужды ещё $60 млрд. Но пока отсутствует информация о решении Конгресса по данному вопросу.