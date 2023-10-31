Израиль после атаки боевиков ХАМАС 7 октября наносил авиаудары по военным объектам в секторе Газа, совершая ограниченные рейды на территорию анклава.

Американское издание NYT написало в своих материалах о том, что Израиль приступил к полноценному наступлению по рекомендации Америки. Об этом было заявлено премьером государства Биньямином Нетаньяху.

Также политик подчеркнул, что Иерусалим жестким способом ответит на вмешательство «Хезболлы» в данный конфликт. Сейчас Израиль приступил к системному уничтожению военного и политического потенциала группировки боевиков Хамас.

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На первом этапе планируется остановить любые наступательные действия со стороны Палестины, на втором – нанести воздушные удары по территории сектора Газа.

Уже на третьем этапе наземные войска Израиля проникнут на палестинские земли. ЦАХАЛ делает все постепенно, но каждый шаг сопровождается огромной мощью.

Нетаньяху вновь сделал обращение к ливанской группировке «Хезболла». Политик подчеркнул, что северный рубеж государства сейчас активно укрепляется. Если же организация решит вмешаться в нынешнее противостояние, то совершит огромную ошибку. Израиль нанесет удар, которого боевики даже не могут вообразить.

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Нетаньяху считает, что нельзя оставить ХАМАС в покое. Если боевики победят, то проиграет Европа и весь арабский мир.