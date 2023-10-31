Журналисты медиа отметили, что проблема может быть связана с антивирусом Optimizer, который предустанавливают на смартфоны Huawei.

Из-за неизвестной ошибки смартфоны Huawei определяют фирменное приложение от Google как вирус. Об этом стало известно из материалов издания HuaweiCentral.

Журналисты рассказали о том, что первым проблему обнаружил пользователь с ником SM SM 7012. О неполадке он сообщил в службу поддержки корпорации Google. Его смартфон – это Huawei P10, работает на фирменной операционной системе. Пользователю показалось странным, что приложение было помечено как вирус. Со временем ситуация начала набирать обороты, все больше пользователей столкнулись с данной проблемой.

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С точки зрения журналистов, баг может быть спровоцирован антивирусом Optimizer. Он по умолчанию устанавливается на все устройства марки Huawei. В результате неизвестного сбоя программа расценивает «Гугл» опасным и претендующим на пользовательскую информацию.

Специалисты порекомендовали очистить кеш программы и произвести перезапуск смартфона, в качестве первичной меры. От корпораций не поступало официальных сообщений по данному поводу.

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Подобная ситуация произошла в конце лета нынешнего года, но только с ОС «Виндовс 11». Программа определяла установочный файл Google Chrome как вирусный и рекомендовала удалить.