«В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице», — говорится в сообщении МВД.

Во время беспорядков в махачкалинском аэропорту пострадало девять сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в МВД. Представители ведомства подчеркнули, что продолжают искать причастных к протесту.

Силовики смогли идентифицировать свыше 150 человек, больше трети из них уже задержаны.

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Из-за беспорядков в аэропорту девять полицейских получили различные телесные повреждения. Два человека пребывают в больнице. Угрозы их жизни нет.

Акция была проведена на фоне прибытия самолета из Тель-Авива. Протестующие требовали выгнать из республики евреев, прибывших на воздушном судне. Все началось со стандартного пикета, но после люди ворвались на территорию аэропорта, началась драка.

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В минздраве республики сообщили о двух десятках пострадавших, два из них в очень тяжелом состоянии. Пока воздушная гавань временно не функционирует, часть рейсов была перенесена. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что аэропорт заработает уже через пару дней.