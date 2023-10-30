«Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах для абонентов с 23 октября 2023 года.

Российские операторы «Мегафон», «Вымпелком» и один из холдингов «Теле2» сделают раздачу интернета бесплатной. Об этом стало известно от представителей пресс-службы ФАС.

Ведомство обнаружило в действиях операторов нарушение антимонопольного законодательства. Компании навязывали пользователям услуги использования связи, являющиеся невыгодными. Платная раздача интернета со смартфона противоречит базовым условиям.

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Три оператора, указанные ранее, проявили готовность к сотрудничеству и выполнят требования ФАС. К примеру, абоненты «Мегафон» уже могут бесплатно раздавать интернет. Изменения, внесенные оператором, вступили в силу с 23-го октября. Но специалисты компании подчеркнули, что на протяжении месяца могут присутствовать сбои технического характера, так как была отменена тарификация функции по раздаче.

«Теле2» изменит условия пользования только через месяц, но только для новичков. Более «старые» клиенты смогут бесплатно раздавать интернет со смартфона лишь со второй половины декабря.

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Оператору «Билайн» требуется время, чтобы завершить все технические процессы. Точная дата внесения изменений не установлена. МТС же сообщили, что никак не ущемляют абонентов платной раздачей интернета.