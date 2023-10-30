Беспорядки в аэропорту Махачкалы – «это нож в спину нашим военнослужащим» в зоне спецоперации, отметил Меликов. Участники акции выступили на стороне противников России, заключил он.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту прошли при поддержке Киева. Такое заявление было сделано руководителем Дагестана Сергеем Меликовым. Его слова процитированы изданием РИА Новости.

Инцидент произошел вечером, 29 октября. Толпа ворвалась на территорию аэропорта, чтобы встретить прилетающий из Тель-Авива самолет. В результате акции пострадало 20 человек.

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Меликов подчеркивает, что за организацией протеста стоят представители Украины. Также он рассказал, что в беспорядках приняли участие лица, негативно относящиеся к социальным и экономическим изменениям в республике.

Протест в махачкалинском аэропорту является «ножом в спину военным», которые задействованы в зоне СВО. Те, кто принял участие в акции, поддержали противников РФ.

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Перед этим последовало заявление от Совфеда. Как утверждает сенатор Андрей Клишас, все, кто причастен к беспорядкам, должны понести соответствующее наказание. Силовикам же рекомендуется жестко реагировать на происходящее.