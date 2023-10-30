Он также сообщил о проблемах с командованием в украинской армии. «Войска умеют делать одно, а командный состав заставляет их делать другое», — сказал он.

Украинское наступление будет остановлено сразу на трёх направлениях. О проблемах поведал отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк. Его слова переданы изданием The Kyiv Independent.

Сперва украинские военнослужащие остановят наступательные операции на Азовском направлении. Следом за этим ВСУ заморозят действия в стороне Купянска и Авдеевки. В издании подчеркнули, что контрнаступление значительно замедлилось после наступления осеннего сезона.

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Кивлюк обратил внимание на проблемы руководства ВСУ. Военнослужащие обучены делать одно, а командиры заставляют делать их совершенно иное. Солдаты впустую отдают свои жизни, пытаясь выполнить сумасбродные приказы.

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Отставной полковник считает, что у старших офицеров слишком «стереотипное понимание». Современные боевые конфликты не являются их сильной стороной. В качестве примера можно рассмотреть действия российских военнослужащих. Они умело пользуются современными типами вооружения, включая беспилотники, выстраивая тактику, учитывающую все моменты сразу.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что политика нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского является провальной.