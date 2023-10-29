«Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — сказал он.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что компании его государства очень надеются получить природный газ из Нигерии. Политик подчеркнул, что ФРГ больше не нуждается в экспорте российского топлива, но имеет значительную потребность в ресурсе.

Германия проявляет интерес к нигерийским запасам газа, являющимся самыми крупными на африканском континенте. Также канцлер надеется, что ФРГ, вместе с другим государством, начнут совместную работу над развитием и расширением отрасли водородного топлива.

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Сейчас Германия нуждается именно в природном газе, но в стране происходит энергетическая реформа. Государство пытается перейти на альтернативные источники ресурсов. В будущем возникнет потребность в водородном топливе. Шольц не стал называть точные объемы газа, подчеркнув, что обсуждение будет проходить между представителями компаний.

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Канцлер отметил, что его государство, всего за пару месяцев, стало полностью независимым от поставок российского топлива. Для этого в стране сократили объемы расходов, а также перешли на СПГ. В рамках программы альтернативных источников энергии было принято решение сконцентрировать своё внимание на ресурсах, способных возобновляться.