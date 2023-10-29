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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что компании его государства очень надеются получить природный газ из Нигерии. Политик подчеркнул, что ФРГ больше не нуждается в экспорте российского топлива, но имеет значительную потребность в ресурсе.
Германия проявляет интерес к нигерийским запасам газа, являющимся самыми крупными на африканском континенте. Также канцлер надеется, что ФРГ, вместе с другим государством, начнут совместную работу над развитием и расширением отрасли водородного топлива.
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Сейчас Германия нуждается именно в природном газе, но в стране происходит энергетическая реформа. Государство пытается перейти на альтернативные источники ресурсов. В будущем возникнет потребность в водородном топливе. Шольц не стал называть точные объемы газа, подчеркнув, что обсуждение будет проходить между представителями компаний.
Канцлер отметил, что его государство, всего за пару месяцев, стало полностью независимым от поставок российского топлива. Для этого в стране сократили объемы расходов, а также перешли на СПГ. В рамках программы альтернативных источников энергии было принято решение сконцентрировать своё внимание на ресурсах, способных возобновляться.