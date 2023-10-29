Обстрелам подверглись восточная и южная стороны больницы. О пострадавших среди граждан и повреждениях на данный момент неизвестно.

Палестинская больница в секторе Газа оказалась под обстрелом израильской армии. Подробности изложены в материале Al-Hadath.

Согласно сообщению, под обстрел попало две части больницы – восточная и южная. Пока СМИ не располагают информацией о количестве жертв и степени повреждения здания.

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Руководство медицинского учреждения получило уведомление от ЦАХАЛ. Израильские военные сообщили, что вскоре состоится обстрел территории. В учреждении находится порядка 400 человек в тяжелом состоянии. На момент атаки в больнице было около 12 000 граждан. Люди размещаются на территории, пытаясь скрыться от постоянных ракетных атак со стороны Израиля.

Конфликт начался ещё 3 недели назад. От представителей израильской армии поступило сообщение о массированном ракетном ударе, нанесенном боевиками группировки ХАМАС. Через небольшой промежуток времени, ЦАХАЛ разработала ответные меры, начав операцию «Железные мечи». Согласно ей, израильские военные вторглись на территорию сектора Газа.

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Но далее конфликт лишь обострился. Всего день назад ЦАХАЛ приступила к проведению наземной операции. Теперь Израиль пользуется не только ракетами и минометами, но и пехотой, сопровождаемой бронированными машинами.