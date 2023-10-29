С этого обновления можно цитировать части сообщений в ответах, отправлять ответы в другие чаты, оформлять любой текст как цитату, настраивать вид ссылок в сообщениях, выбирать цвет своего имени в группах — и не только.

Разработчики приложения Telegram выпустили крупное обновление, добавившее множество новшеств в мессенджер. Большая часть функций бесплатная, но есть «плюшки» и для владельцев подписок.

К ключевым новшествам относят «Ответы 2.0». Теперь пользователи, отвечая на сообщение собеседника, могут выделить часть текста, и она подсветится при прочтении. Также можно отправить сообщение в прочие чаты. Если нажать на процитированный текст, то откроется исходный чат, где его изначально опубликовали.

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Другой способ цитирования – это оформление любого текста и добавления в него ряда фрагментов, на которые следует обратить внимание.

Работа со ссылками стала куда удобнее и интереснее. К примеру, ссылка для предпросмотра может располагаться непосредственно перед текстом сообщения. Изменяется размер изображения. Также можно выбрать требуемую ссылку, если в сообщении их две или более.

Разработчики добавили отдельное меню, позволяющее произвести тонкую настройку.

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Для владельцев платных подписок также появилось приятное дополнение. Они могут получить персональный цвет. Пользовательское имя будет окрашено в него в любых каналах или группах. Аналогичным оттенком подсвечиваются ссылки или цитаты в группах.