Актер вернулся домой в первой половине дня и вскоре отправил своего помощника по поручению. Спустя два часа тот вернулся к дому Перри в Лос-Анджелесе, но дверь ему никто не открыл.

29 октября стало известно о смерти актера Мэттью Перри. Он прославился благодаря роли Чендлера Бинга в комедийном сериале «Друзья». Согласно сведениям портала TMZ, актер скончался в возрасте 54-х лет.

Согласно информации портала, актер завершил занятие спортом до полудня, после чего послал собственного помощника выполнить поручение. Тот управился за пару часов и пришел к Перри отчитаться о выполненной работе, но владелец дома не отозвался. Помощник не растерялся, вызвал сотрудников службы спасения, которые и нашли тело актера в джакузи. Гибель наступила в результате остановки сердца. Предварительный осмотр местности показал, что Перри умер не от насильственных действий.

реклама

Актер прошел долгий путь. В ранние годы он был теннисистом, пока не заинтересовался съемками в фильмах. Впервые он дебютировал в картине «Чарльз командует» в 1984 году. После его карьера степенно набирала обороты, он принял участие в сериале «Второй шанс», посвятив свою жизнь съемкам.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Но у актера была страшная проблема в подростковом возрасте – наркотическая зависимость, которая дважды чуть не стоила ему жизни. Чтобы справиться с ней, потребовалось потратить около $9 млн. Вполне возможно, что последствия пагубной привычки вылились в остановку сердца.