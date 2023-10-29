ВСУ намерены забрать Клещеевку, поэтому сконцентрировали силы на этом направлении, рассказал боец добровольческого корпуса с позывным Тасман.

Украинские военнослужащие проводят наступление вблизи Клещеевки, намереваясь отбить у российских военнослужащих этот населенный пункт. Подробности предоставлены бойцом добровольческого корпуса с позывным Тасман.

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Беседуя с журналистами, боец подчеркнул, что сейчас ВСУ сконцентрировали силы на данном направлении. Украинские военнослужащие намереваются забрать Клещеевку и продвинуться вглубь территории. При этом Тасман подчеркнул, что ВСУ теряют множество солдат и техники во время попыток штурма.

Боец отметил, что украинские военные придерживаются примитивной тактики боя. Они просто шлют группы пехоты, пытаясь прорвать линию обороны. Изредка штурмовые отряды поддерживаются бронированными машинами, которые тут же уничтожаются российскими военными.

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Ранее МО РФ опубликовало видеоролик, на котором продемонстрировано уничтожение украинской пехоты вблизи населенного пункта Клещеевка. На кадрах присутствует пара бойцов ВСУ, в которых после попал снаряд.