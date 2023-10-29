Инцидент произошел ночью 29 октября. Уточняется, что дроны самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены дежурными средствами ПВО при попытке совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 36 беспилотных дронов над акваторией Черного моря и в северо-западной части Крымского полуострова. О произошедшем стало известно из сообщения МО РФ.

Попытка нападения предотвращена в полном размере. Ни один из дронов не смог достичь указанных целей.

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Недавно украинские военнослужащие нанесли удар по Курской АЭС. Один из дронов поразил стены склада, где хранятся ядерные отходы. Два других врезались в администрацию станции. В результате прецедента не произошло повышения радиационного фона, обстановка сохраняется нормальной.

Позже стало известно, что беспилотные летательные аппараты несли в себе взрывчатку C-4. Согласно сведениям одного из каналов Telegram, на месте падения БПЛА были обнаружены брикеты с пластитом, произведенные за рубежом. В дронах отыскались и другие комплектующие, полученные Киевом от зарубежных государств.

Это уже не первый раз, когда ВСУ пытаются ударить по Курской АЭС. Ранее был произведен запуск «кустарного» БПЛА, двигавшегося на реактивной тяге в сторону станции. Дрон взорвался ранее, не долетев до цели. Его обломки рухнули на жилое здание.

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Также стало известно, что украинские военнослужащие используют в зоне СВО агродроны, несущие на себе сразу несколько мин.