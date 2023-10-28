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jackhalloween9
Глава генштаба ЦАХАЛ Халеви: цели военных действий требуют наземной операции
Он также назвал вторжение с применением силы единственным способом уничтожить врага.

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Руководитель генерального штаба израильской армии Герци Халеви рассказал, для чего требуется провести наземную операцию на территории сектора Газа. Его речь была процитирована российским изданием РИА Новости.

С точки зрения военачальника, нынешние цели определяют дальнейший порядок действий израильской армии. Халеви подчеркнул, что наступление является единственным способом справиться с противником, действующим по тактике «партизан». Боевики спрятались в катакомбах и покидают их лишь на время нанесения ракетных ударов или проведения диверсионных мероприятий.

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Халеви считает, что сухопутным силам израильской армии предстоит провести сложную, но чрезвычайно важную операцию.

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Ранее стало известно, что в Иерусалиме приняли решение о переходе к новой фазе военных действий. Государство задействовало не только артиллерию и ракеты, но и привело в полную готовность наземные силы, включая пехоту и бронированную технику. 

#новости
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