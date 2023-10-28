Он также назвал вторжение с применением силы единственным способом уничтожить врага.

Руководитель генерального штаба израильской армии Герци Халеви рассказал, для чего требуется провести наземную операцию на территории сектора Газа. Его речь была процитирована российским изданием РИА Новости.

С точки зрения военачальника, нынешние цели определяют дальнейший порядок действий израильской армии. Халеви подчеркнул, что наступление является единственным способом справиться с противником, действующим по тактике «партизан». Боевики спрятались в катакомбах и покидают их лишь на время нанесения ракетных ударов или проведения диверсионных мероприятий.

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Халеви считает, что сухопутным силам израильской армии предстоит провести сложную, но чрезвычайно важную операцию.

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Ранее стало известно, что в Иерусалиме приняли решение о переходе к новой фазе военных действий. Государство задействовало не только артиллерию и ракеты, но и привело в полную готовность наземные силы, включая пехоту и бронированную технику.