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Израильская армия готова к прямому столкновению с противником в северной части государства. Об этом стало известно из материалов ТАСС, ссылающегося на руководителя генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
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Согласно заявлениям военачальника, данные меры предприняты для удержания рубежей от проникновения организации «Хезболла». Боевики преследуют цель нанесения вреда как мирным жителям, так и членам израильской армии. Халеви утверждает, что военное руководство государства отслеживает происходящие события не только в северной части, но и в других регионах страны.
Ранее представители израильской армии рассказали, что со стороны Ливана произошел очередной обстрел.
В субботу в Иерусалиме приняли решение о начале новой фазы военных действий. Заявление об этом было сделано руководителем местного МО Йоавом Галантом. Теперь Израиль находится в вооруженном конфликте не только с Палестиной, но и с группировкой боевиков из Ливана.