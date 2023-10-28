Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
Генштаб Израиля сообщил о высоком уровне боеготовности ЦАХАЛ на северной границе
Ранее армия обороны Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана. ЦАХАЛ ведет ответный огонь.

реклама

Израильская армия готова к прямому столкновению с противником в северной части государства. Об этом стало известно из материалов ТАСС, ссылающегося на руководителя генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

реклама

Согласно заявлениям военачальника, данные меры предприняты для удержания рубежей от проникновения организации «Хезболла». Боевики преследуют цель нанесения вреда как мирным жителям, так и членам израильской армии. Халеви утверждает, что военное руководство государства отслеживает происходящие события не только в северной части, но и в других регионах страны.

Ранее представители израильской армии рассказали, что со стороны Ливана произошел очередной обстрел.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

В субботу в Иерусалиме приняли решение о начале новой фазы военных действий. Заявление об этом было сделано руководителем местного МО Йоавом Галантом. Теперь Израиль находится в вооруженном конфликте не только с Палестиной, но и с группировкой боевиков из Ливана.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа
Онлайн в открытой бете The Finals в Steam достиг 235 тысяч игроков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
9
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
1
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
2
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
3
Take-Two приобрела права на домен GTA6.com, что может свидетельствовать о скором релизе игры
9
Украинский военный эксперт опасается роста угрозы от российских беспилотников
+
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
5
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
34
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
1
Тяжелый бомбардировщик B-21 Raider начинает секретные испытания
+
Администрация Зеленского вновь расширяет возможности мобилизации в стране
7
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Инсайдер рассказал о ценах и производительности RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER
3
Немцы планируют поставить на вооружение САУ RCH 155, но первые машины этой серии поступят на Украину
3
PlayStation 5 впервые не является дефицитным продуктом – спустя почти 3 года с момента релиза
+
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
В ночь с 26 на 27 октября ВС РФ вновь атаковали объекты военной инфраструктуры Украины
+
Аппараты Samsung Galaxy S24 получат спутниковую связь
+
Первый батальон состоящий из бывших бойцов ВСУ, скоро приступит к выполнению боевых задач для ВС РФ
2

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
27
Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
21
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
21
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
3
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
1
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
14
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox
7

Сейчас обсуждают

glavhyilo
22:28
20:59 28.10.2023 Эрдоган пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем". По словам турецкого лидера, именно западные страны несут ответственность за резню в секторе Газа, поскольку они "мобилизовали в...
Премьер Израиля объявил о начале «второго этапа» боевых действий против ХАМАС
Гвоздь
22:26
ципсошное поделие, в армии РФ так не одеваются, это укробомжи
ТГ-канал "Русская весна": Падение Авдеевки не за горами и ВСУ морально готовятся к этому
AndreY33_80
22:17
По ходу ты у него и брал. Вон, до сих пор отплевываешся
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
REY_B_
22:17
Лучшая та, за которую голосуют кошельком. Лично я проголосовал за 7900XT. Т.к. считаю, что лучи раз за несколько лет не взлетели, то и дальше не полетят, т.к. банально производительность на доллар рас...
Radeon RX 6600 XT — лидер среди новых карт по соотношению цена / производительность
glavhyilo
22:16
эстония третья будет.Польша и следом прибалтийские страны пойдут,за украиной на денацификацию.
Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа
Truth Sееker
22:15
ТГ-канал "Русская весна": Падение Авдеевки не за горами и ВСУ морально готовятся к этому
glavhyilo
22:14
украинская корова уже сдохла
Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа
REY_B_
22:10
Покупатели GeForce RTX 4090 как бы больше теряют. Раньше топовые видяхи давали разрешение и ФПС, но теперь стало как-то не так. Как мы знаем, разница между средними настройками и ультрами как правил...
Radeon RX 6600 XT — лидер среди новых карт по соотношению цена / производительность
Truth Sееker
22:06
Ждём истерику Венгрии и других европейских подсосов пыни
Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа
Truth Sееker
22:05
Это рывок или прорыв?
Российские производители продуктов питания планируют делать еду из насекомых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем