Риттер рассказал, что американские военные наблюдают за всем, используют свои радары и авиационные комплексы радиообнаружения и наведения, но при этом все равно не могут понять, что происходит.

Американское руководство не может понять, как России удалось создать невероятно эффективные противовоздушные системы на линии боевого соприкосновения. Такое заявление сделал бывший разведчик США Скотт Риттер, беседуя с иностранным журналистом.

Военный эксперт подчеркнул, что американское правительство не может осознать происходящего. Единственное, что им удается достоверно установить – это уничтожение украинской авиации.

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Риттер отметил, что американские военнослужащие тщательно отслеживают ситуацию. Они применяют собственные системы слежения, но при этом не могут уловить суть происходящего.

Военный эксперт встревожен происходящим. Если случится прямое столкновение России и Штатов, то американская авиация не будет иметь и шанса против ПВО РФ.

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Ранее поступило сообщение от МО РФ. В очередной сводке было сказано, что за прошедшие 4 недели истребителям ВКС и системами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 30 украинских самолетов и вертолетов.