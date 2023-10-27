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Американское руководство не может понять, как России удалось создать невероятно эффективные противовоздушные системы на линии боевого соприкосновения. Такое заявление сделал бывший разведчик США Скотт Риттер, беседуя с иностранным журналистом.
Военный эксперт подчеркнул, что американское правительство не может осознать происходящего. Единственное, что им удается достоверно установить – это уничтожение украинской авиации.
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Риттер отметил, что американские военнослужащие тщательно отслеживают ситуацию. Они применяют собственные системы слежения, но при этом не могут уловить суть происходящего.
Военный эксперт встревожен происходящим. Если случится прямое столкновение России и Штатов, то американская авиация не будет иметь и шанса против ПВО РФ.
Ранее поступило сообщение от МО РФ. В очередной сводке было сказано, что за прошедшие 4 недели истребителям ВКС и системами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 30 украинских самолетов и вертолетов.