Мера действует для семей, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2023 года, добавил он. Эти семьи могут получить выплату до 450 тыс. рублей и использовать ее для погашения займа.

Российское правительство выделяет ещё 17 млрд рублей на ипотечную программу выплат для семей с большим количеством детей. Об этом было заявлено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Чиновник подчеркнул, что за этот год уже было выделено свыше 76 млрд рублей на данные цели.

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Дополнительное выделение средств поможет поддержать порядка 38 000 семей, приобретших новое жильё с большей площадью или же участок, на котором будет вестись строительство.

Мера предназначена исключительно для семей, имеющих трех и более детей. Самый крайний ребенок должен был родиться в этом году. Семьям полагается выплата в размере 450 000 рублей, которую можно использовать для гашения ипотеки.

В конце лета нынешнего года российский лидер Владимир Путин рассказал, что почти 400 000 семей смогли приобрести новое жилье или участок под него. Это стало возможным благодаря особым правилам льготной ипотеки, запущенной в 2023 году.

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Ранее Путин поручил поднять вопрос об увеличении максимального размера ипотеки для семей с большим количеством детей. Но это затрагивает не все регионы государства. Исключениями стали Москва и МО, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В остальных городах и регионах нововведение применимо.