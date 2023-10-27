За последние четыре месяца ставка выросла в два раза. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента.

По итогам пятничного заседания Центробанк РФ внезапно поднял ключевую ставку до 15% годовых. За прошедшие 4 месяца ставка увеличилась двукратно. Показатели держались в пределах 7,5% чуть меньше года. Подобные меры, согласно заявлению регулятора, были вызваны повышением инфляционных рисков.

Как утверждает руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, регулятору придется и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, если принятые меры будут недостаточно эффективными. Не исключается того, что ставка будет сохранена до конца года или даже увеличится.

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Набиуллина подчеркнула, что при принятии решения регулятор отталкивался от параметров государственного бюджета на следующие 3 года.

С точки зрения Юрия Кравченко, занимающегося анализом банков, решение ЦБ обусловлено необходимостью достигнуть инфляционного показателя в 4% в следующем году. Регулятор пытается предотвратить значительное увеличение инфляционного уровня.

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Но есть и противоположные мнения. С точки зрения кандидата экономических наук Николая Кульбака, повышение ставки сделано для поддержки экономики государства. Он подчеркнул, что деньги вкладчиков становятся всё дороже. Получается, что инвестиций практически нет.