Стоимость компактного твердотельного накопителя — $125

Компания Buffalo презентовала необычную новинку – это очень маленький SSD. Как утверждает производитель, твердотельный накопитель можно использовать вместе со стандартным портом USB, к примеру, как флэшку. При этом у него военный стандарт надежности MIL-STD-810H. Информация обрабатывается со скоростью 600 МБ/с, запись данных осуществляется при скорости 500 МБ/с. Накопитель не повредится, даже если упадет с метровой высоты.

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Пусть SSD и является самым маленьким в мире, но он не может потягаться за звание «самого быстрого». Его прямой конкурент – накопитель Kingston XS2000, скорость чтения и записи которого выше почти в два раза. При этом есть существенная разница в габаритах и весе. Новинка от Buffalo легче в пять раз и компактнее.

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Пока накопитель могут приобрести только граждане Японии. Новинка вышла только для внутреннего рынка. Стоимость SSD составляет 125 долларов. Производитель выпустил сразу три разновидности, самый объёмный накопитель имеет 1 ТБ памяти.