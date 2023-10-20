«Все лидеры должны работать сообща, чтобы избежать любой региональной эскалации», — отметил он.

Мировые лидеры должны приложить все усилия, чтобы удержать масштабы нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал действующий британский премьер-министр Риши Сунак в своём аккаунте в социальной сети X.

Политик отметил, что лидерам необходимо объединиться и работать вместе, чтобы предотвратить региональную эскалацию.

реклама

Также премьер-министр считает важным наладить гуманитарный коридор для поставок медикаментов и провизии мирным жителям в секторе Газа. Великобритания готова возложить на себя эту обязанность.

Ранее прозвучало заявление от главы британского МИД Джеймса Клеверли. Он считает, что движение ХАМАС – это огромная угроза для палестинцев. Боевики используют гражданскую инфраструктуру для своих целей, укрываясь в школах или медицинских учреждениях. Женщины и дети являются живыми щитами для них.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

До этого Сунак заявил, что руководство королевства обсудит с партнерами меры по оказанию помощи Иерусалиму.