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Мировые лидеры должны приложить все усилия, чтобы удержать масштабы нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал действующий британский премьер-министр Риши Сунак в своём аккаунте в социальной сети X.
Политик отметил, что лидерам необходимо объединиться и работать вместе, чтобы предотвратить региональную эскалацию.
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Также премьер-министр считает важным наладить гуманитарный коридор для поставок медикаментов и провизии мирным жителям в секторе Газа. Великобритания готова возложить на себя эту обязанность.
Ранее прозвучало заявление от главы британского МИД Джеймса Клеверли. Он считает, что движение ХАМАС – это огромная угроза для палестинцев. Боевики используют гражданскую инфраструктуру для своих целей, укрываясь в школах или медицинских учреждениях. Женщины и дети являются живыми щитами для них.
До этого Сунак заявил, что руководство королевства обсудит с партнерами меры по оказанию помощи Иерусалиму.