Российские военные зафиксировали над акваторией Черного моря самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, которые приближались к границе России, сообщает Минобороны.

Три британских самолета подлетели близко к российским границам, неподалеку от акватории Черного моря. Сообщение об этом последовало от МО РФ. Из-за этого в воздух были подняты российские истребители Су-27. Британские судна развернулись, не долетев до границы.

Один из самолетов был разведывательного типа, два других – это истребители «Тайфун», принадлежащие ВВС королевства.

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Навстречу неожиданным «гостям» были подняты два российских истребителя Су-27, находящихся в тот момент на дежурстве. Как только иностранные судна сделали разворот, отечественные самолеты вернулись на базу.

В военном ведомстве подчеркнули, что истребители ВКС РФ совершили вылет согласно всем правилам, держась на надлежащей дистанции от суден противника.

Схожий прецедент был зафиксирован на прошлой неделе. Как утверждают в МО РФ, тогда к российским границам приблизился другой разведывательный самолет, беспилотного типа. Но, как и в данном случае, прецедент завершился на поднятии в воздух отечественного истребителя.

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Как утверждает руководитель Пентагона Ллойд Остин, натовские самолеты могут летать в любой плоскости воздушного пространства, где действует международное право.