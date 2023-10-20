Пока ответная операция ЦАХАЛ, получившая кодовое название «Железные мечи», сводилась к бомбардировкам и ракетным ударам по подконтрольному ХАМАС анклаву.

Израильская армия подготавливает крайне жестокую наземную операцию в секторе Газа, которая станет ответом за действия палестинских боевиков 7 октября. Подробности предоставлены информационным агентством Reuters со ссылкой на восемь источников.

Ответная операция израильской армии названа «Железные мечи». Изначально ЦАХАЛ планировала нанести ряд ракетных ударов по анклаву, находящемуся под контролем ХАМАС. Государство задействовало всех доступных резервистов в количестве 360 000 человек. Сейчас идёт подготовка ко второй фазе операции, как заявляют источники, ЦАХАЛ будет действовать крайне жестоко. Подобного ещё не происходило никогда в секторе Газа.

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Наступление ожидается масштабным. Уполномоченные лица называют предыдущие операции «стрижкой газона». Они предназначались для того, чтобы ослабить ХАМАС, а теперь пришел черед полного уничтожения группировки.

Источники Reuters подчеркивают, что нынешнее наступление преследует цель полного уничтожения инфраструктуры сектора Газа, даже если это будет сопровождаться жертвами среди простых людей. Как утверждают представители палестинского руководства, действия ЦАХАЛ погубили порядка 3 500 мирных граждан, втрое больше получили ранения.

Во время второй фазы израильские военные оттеснят гражданских, а после начнут зачистку боевиков и уничтожение подземных туннелей, которыми ХАМАС пользовались для нападения.

Как считает агентство Reuters, стремление ЦАХАЛ полностью уничтожить группировку может сопровождаться множественными проблемами на практике. Под землей расположен целый город и огромное количество ответвлений. Недостаточно простой грубой силы, чтобы справиться с боевиками, знающими эти локации.

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Вашингтон также считает, что израильтяне поставили невыполнимую задачу. Простая зачистка, без дальнейшего удержания территории, не поможет искоренить ХАМАС.