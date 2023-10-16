Он будет стоить 41 тысячу рублей.

Компания Xiaomi сделала презентацию новинки – телевизора с диагональю 75 дюймов и качеством 4К. Девайс относится к средней ценовой категории, его стоимость составляет 41 000 рублей.

Пока телевизор доступен исключительно для внутреннего рынка. Когда состоится презентация в других странах мира, включая Россию, неизвестно.

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Полное название модели Redmi A75 2024. Устройство имеет дисплей 75 дюймов, а также разрешение 4К. Частотное обновление изображения составляет 120 Гц. Заявленное значение DeltaE составляет менее двух единиц. На китайском рынке новинка будет стоить $425, что сопоставимо с 41 000 рублей по нынешнему курсу ЦБ. Но к моменту запуска продаж на внешних рынках цена может измениться.

Устройство функционирует на базе процессора Cortex-A35, оснащенного четырьмя ядрами. Также имеется 2 гигабайта оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти. По умолчанию присутствует адаптер беспроводной связи Wi-Fi и два динамика с суммарной мощностью 20 Вт.

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Совсем недавно компания Xiaomi провела презентацию ещё двух устройств. Это были телевизоры Mini с LED экранами из серии TV S Pro. Разрешение экрана у них – 4К, при этом частота обновления выше, чем у Redmi A75 2024, и составляет 144 Гц.