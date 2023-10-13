Компании могут закрыть сделку уже сегодня.

После длительной череды судебных разбирательств компания Microsoft все же добилась своего. Представители СМИ рассказали, что британский антимонопольный регулятор CMA разрешил провести сделку по слиянию со студией Activision Blizzard.

Инстанция согласилась на это только после предоставления Microsoft новых условий приобретения. Теперь права «облачного» стриминга проектов получит корпорация Ubisoft.

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Перед Microsoft больше не осталось препятствий. Теперь корпорация может в любой момент объявить сделку закрытой. Британское ведомство являлось последней инстанцией, противостоящей объединению двух компаний.

По информации от представителей СМИ, корпорация объявит о завершении сделки уже сегодня, в пятницу, 13 октября.

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Стоит ли говорить, что покупка сделает Microsoft практически монополистом в некоторых сегментах рынка. Компания постепенно продвигается в игровой индустрии, а слияние с Activision Blizzard – это первый серьезный шаг.