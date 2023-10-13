«Это был его [президента Украины Владимира Зеленского] худший день [день начала войны в Израиле]. И не потому, что он еврей, <…> а потому, что он больше не будет в центре внимания», — заметила эксперт.

В Америке давно прослеживались предпосылки к потере интереса к бесперспективному украинскому «проекту», который уже «отыграл». И теперь риск этого значительно увеличился. Конфликт между Палестиной и Израилем вскоре окончательно завладеет вниманием США, а про противостояние Киева и Москвы забудут. Такое заявление сделала бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски.

День, когда ХАМАС атаковал Израиль, стал худшим в жизни украинского лидера Владимира Зеленского. Здесь не упоминаются его корни. Просто Украина перестала быть в центре внимания.

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Квятковски обратила внимание и на факт того, что оружие, передаваемое иностранными государствами Киеву, вдруг оказалось у боевиков ХАМАС. Аналитик считает, что американское руководство вновь наступает на те же «грабли». Оружия, отправленное одному государству, после находится в совсем другом месте, а его используют против союзников.

Квятковски уверена, что Америка не сможет заинтересоваться в Киеве так сильно, как раньше. Единственное, что может заставить перевесить чашу весов – это достижения на линии боевого соприкосновения, что является маловероятным.

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Теперь Зеленскому предстоит бороться за пакеты военной помощи с одним из лучших союзников США.