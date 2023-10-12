На кадрах Журавель рассуждает об изучении ислама. «Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — говорит ему в ответ Кадыров.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеофрагмент беседы со сжегшим Коран Никитой Журавелем. Материал был размещен политиком в социальных сетях.

На фрагменте Журавель высказывает собственные мысли об изучении ислама. Кадыров ответил, что парень просто лжет, говоря то, что может спасти его от наказания.

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С его слов стало понятно, что Журавель не имел твердых намерений и определенности в собственных действиях. Кадыров оценил поступок обыкновенным осквернением, преследующим цель оскорбить мусульман и устроить противостояние между конфессиями на территории России.

До момента задержания парень успел подготовиться к предстоящей встрече и беседе. Он повторял одни и те же слова, утверждая, что намеревается принять Ислам. Политик считает, что Журавель не был искренен ни в своих словах, ни в собственном желании. Он просто лгал и юлил не только в этой теме, но и во всех прочих.

От парня поступила жалоба на избиение сыном Кадырова. Заявление было сделано ещё в середине августа уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Представитель ведомства подчеркнула, что направляла соответствующий запрос своему чеченскому коллеге Мансуру Солтаеву, чтобы выяснить детали произошедшего. В качестве подтверждения избиения Журавель предоставил зафиксированные медицинской комиссией побои и свидетельские показания.

Спустя полтора месяца чеченский лидер Рамзан Кадыров разместил в канале Telegram видео, на котором зафиксирован факт избиения злоумышленника. Сам политик считает, что его сын поступил правильно, так как Журавель демонстративно посягнул на Священное Писание.

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Кадыров называет поступок осквернителя настоящим оскорблением всех верующих мусульман. С точки зрения политика, парень должен понести серьезное наказание.