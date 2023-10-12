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Руководитель Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеофрагмент беседы со сжегшим Коран Никитой Журавелем. Материал был размещен политиком в социальных сетях.
На фрагменте Журавель высказывает собственные мысли об изучении ислама. Кадыров ответил, что парень просто лжет, говоря то, что может спасти его от наказания.
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С его слов стало понятно, что Журавель не имел твердых намерений и определенности в собственных действиях. Кадыров оценил поступок обыкновенным осквернением, преследующим цель оскорбить мусульман и устроить противостояние между конфессиями на территории России.
До момента задержания парень успел подготовиться к предстоящей встрече и беседе. Он повторял одни и те же слова, утверждая, что намеревается принять Ислам. Политик считает, что Журавель не был искренен ни в своих словах, ни в собственном желании. Он просто лгал и юлил не только в этой теме, но и во всех прочих.
От парня поступила жалоба на избиение сыном Кадырова. Заявление было сделано ещё в середине августа уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Представитель ведомства подчеркнула, что направляла соответствующий запрос своему чеченскому коллеге Мансуру Солтаеву, чтобы выяснить детали произошедшего. В качестве подтверждения избиения Журавель предоставил зафиксированные медицинской комиссией побои и свидетельские показания.
Спустя полтора месяца чеченский лидер Рамзан Кадыров разместил в канале Telegram видео, на котором зафиксирован факт избиения злоумышленника. Сам политик считает, что его сын поступил правильно, так как Журавель демонстративно посягнул на Священное Писание.
Кадыров называет поступок осквернителя настоящим оскорблением всех верующих мусульман. С точки зрения политика, парень должен понести серьезное наказание.