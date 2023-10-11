Голоса героев звучат нереалистично и безэмоционально

Блогер Neuro Voice озвучил Assassin’s Creed Mirage на русском языке. Для этого он использовал нейросеть. Конечный результат он разместил на всеобщее обозрение, поделившись частью дубляжа на своём канале YouTube.

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Энтузиаст сделал работу лишь наполовину. Он не стал очищать дубляж, оставив множество речевых ошибок. Голоса в представленном ролике слишком нереалистичные, эмоций в них практически нет. Геймеры отнеслись к отрывку соответствующим образом – очень негативно. В комментариях под видео есть множество насмешек. Фанаты не стали качать дубляж, надеясь, что в будущем озвучкой проекта будет заниматься студия GamesVoice.





Если сравнивать с другими образцами озвучки, можно заметить, что работа энтузиаста сделана особенно плохо. Если более качественные версии дубляжа, выполненные с использованием нейросети. Сейчас множество людей занято озвучиванием персонажей. К примеру, есть отличные примеры локализации известных проектов «Киберпанк 2077», вернее его дополнения, а также Baldur’s Gate 3. Пусть для дубляжа и использовался ИИ, но все выглядит куда реалистичнее и приятнее, да и голоса максимально приближены к актерам озвучки.

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Официальный релиз Assassin’s Creed Mirage состоялся почти неделю назад. Игру презентовали сразу на всех платформах, включая компьютер и консоли. Русской озвучки нет, но есть субтитры. Сам экшен вышел достаточно неплохим, став достойным продолжением линейки игры.