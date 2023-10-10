Атака ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, спустя ровно полвека после так называемой «Войны Судного дня», стала неожиданностью не только для Сил обороны Израиля, но и для мировой экономики, которая столкнулась с новыми и очень серьезными угрозами.

Субботним утром, 7 октября, начался новый конфликт между Израилем и Палестиной. События развернулись через 50 лет с момента завершения «Войны Судного дня». Атака ХАМАС стала неожиданностью не только для Израиля. Мировая экономика также оказалась неподготовленной к новому конфликту. Стабильность многих компаний находится под угрозой, единственные, кто сохраняют свои позиции, параллельно приумножая их – это военные компании Америки.

К примеру, акции корпорации Lockheed Martin выросли в цене почти на 9%, стоимость RTX увеличилась на 4,6%. У других крупных американских компаний дела идут аналогичным образом.

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Динамика объясняется заявлением Белого дома о том, что Вашингтон окажет полноценную поддержку Израилю, но для этого потребуется время, так как США сейчас занимаются помощью Украине.

Что касается последствий нового конфликта, из наиболее значимых стоит отметить увеличение стоимости газа в Европе. Показатели на лондонской бирже ICE впервые за полтора месяца перевалили за ценник в $500 за 1 000 м3.

Все дело в том, что Израиль был крупным экспортером газа, но теперь, ввиду военного противостояния, государство вынуждено уменьшить количество добываемого ресурса. На какой срок снижаются поставки – неизвестно. Руководитель Минэнерго страны Исраэль Кац подчеркнул, что Израилю придется найти альтернативное топливо, чтобы поддерживать энергетические потребности во время конфликта.

Встревоженность присутствует и на нефтяном рынке. Пусть сейчас боестолкновения ведутся вдалеке от мест добычи «черного золота», но, если границы конфликта расширятся, это станет настоящей катастрофой.

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В Израиле сделали ряд заявлений с обвинениями в сторону Ирана. Руководство государства настаивает, что исламская республика поддерживает ХАМАС. При этом со стороны Ирана не следовало каких-либо действий.