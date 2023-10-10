Около 3900 человек получили ранения в результате нападений израильтян на палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Порядка 700 жителей Палестины погибли в результате боевого столкновения между боевиками ХАМАС и Израилем. Об этом стало известно из материалов агентства «Аль-Язан».

Погибших насчитывается 704 человека, а почти 4 000 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Всё это является результатом ответной атаки израильтян на палестинские поселения, расположенные на территории сектора Газа, а также Западном берегу реки Иордан.

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Со стороны Израиля также есть потери. Порядка 900 мирных жителей числятся погибшими, ещё большее количество получили ранение.

10 октября от ЦАХАЛ поступило заявление о взятии под полный контроль южной границы с сектором Газа. С первого дня противостояния на данной территории не было попыток прорыва.

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Также местная жительница поделилась обстановкой в государстве. Она заявила, что ей страшно даже выйти на улицу. Женщина хотела помочь людям, оказавшимся в бедственной ситуации, поэтому открыла свой магазин. Но за это время было несколько обстрелов.