Как указали журналисты, администрация Байдена хочет добиться одобрения обеих инициатив. Источники отметили, что ряд законодателей выступают против выделения дополнительных средств Киеву. Они уверены, что вопрос поставки помощи Израилю встретит меньшее сопротивление в Конгрессе.

В Белом доме и Конгрессе США выдвинули на рассмотрение возможность объединить два направления помощи. Речь идёт о поддержке Украины и Израиля. Отправку финансов и военных ресурсов двум государствам хотят связать единым законопроектом. Подобные сведения были предоставлены зарубежным телеканалом NBC, ссылающемуся на представителя американской администрации.

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По утверждению журналистов, администрация действующего американского президента Джо Байдена хочет достигнуть одобрения обеих инициатив. Источники подчеркнули, что некоторые законодатели не желают дополнительно спонсировать Киев. Израиль только оказался в бедственном положении, поэтому конгрессмены должны пойти навстречу в вопросе выделения финансов. Другое дело – Украина, участвующая в длительном конфликте, на которой были потрачены миллиарды долларов.

Эксперты подчеркнули, что в Белом доме оценивают, насколько возможно связать финансовую поддержку Киева и Израиля. Пока не подтверждена политическая жизнеспособность данной инициативы.

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Ранее Джон Кирби, отвечающий за координацию Белого дома по стратегическим коммуникациям, заявил, что Америка вскоре предоставить Израилю новый пакет помощи.