Игрок посетил 120 звездных систем, встретил 794 представителя фауны и 807 — флоры. Главным же достижением геймера оказалось то, что он полностью обследовал едва ли не все планеты в игре — 1694 (а просканировал на одну больше).

Геймер под ником DoomZero рассказал о собственных приключениях в космической RPG Starfield. Соответствующая запись была опубликована на портале Reddit. В дополнение игрок приложил собственную статистику. В ней отображаются результаты, достигнутые по мере прохождения.

Геймеру удалось посетить 120 звездных систем, встретить почти 800 видов животных и отыскать 807 образцов растений. Игрок смог обследовать почти все планеты, представленные в RPG, а просканировать на одну больше.

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Обратим внимание на то, что для полного изучения планеты требуется отыскать все разновидности ресурсов и животных, а также определить, чем отличается небесное тело от своих «соседей» по галактике.

DoomZero провел в игре 200 часов, 180 из них он потратил на исследование. Космическая RPG вышла порядка месяца назад. Игрок выделял на прохождение тайтла по 6,5 часов ежедневно, не беря выходных.

Беседуя с журналистами портала IGN, DoomZero рассказал, как правильно использовать время, чтобы достигнуть таких же результатов. К примеру, он поделился необходимыми навыками для быстрого прохождения. К таковым геймер относит сканирование, зоологию, ботанику, геодезию и астрофизику. Умения позволяют ускорить изучение планеты, при этом значительно экономя время.

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В одном из интервью, прошедших до релиза, разработчики рассказали, что в Starfield должно быть свыше 1 000 планет. Но на некоторых из них отсутствуют ресурсы и жители. Учитывая масштаб проекта, а также желание поскорее запустить релиз, студия прибегла к процедурной генерации.