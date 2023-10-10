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jackhalloween9
NYT: раненые американские бойцы жалуются на военную медицину на Украине
Как отмечают сами военнослужащие из США, воюющие в составе англоязычных подразделений, на Украине им оказывают минимальное лечение в спартанских условиях. «Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», — цитирует издание одного из бойцов.

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 Количество погибших в Украине добровольцев из США продолжает расти. При этом американские военные подчеркивают, что украинская медицина является на редкость низкокачественной, а квалифицированные врачи практически отсутствуют. Об этом было написано в материале издания New York Times.

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Как подчеркивают американские добровольцы, в украинских госпиталях они могут получить простейшую медицинскую помощь, а сами условия недалеки от спартанских. К примеру, один из бойцов пришел в сознание во время хирургического вмешательство, так как врачи вкололи ему малое количество анестезии.

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Ранее поступила информация о том, что украинские военнослужащие несут большие потери в направлении Купянска. Как утверждает отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко, у ВСУ значительные проблемы с дисциплиной и личным штатом. Руководство украинской армии не позволяет бойцам уходить с позиций, даже если они ранены или не имеют снабжения.

#новости
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